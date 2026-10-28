Terex Aktie

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WKN: 884072 / ISIN: US8807791038

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28.10.2026 12:10:00

Terex Corp. Profit Climbs In Q3

(RTTNews) - Terex Corp. (TEX) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $114 million, or $1.00 per share. This compares with $65 million, or $0.98 per share, last year.

Excluding items, Terex Corp. reported adjusted earnings of $171 million or $1.50 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 58.4% to $2.197 billion from $1.387 billion last year.

Terex Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $114 Mln. vs. $65 Mln. last year. -EPS: $1.00 vs. $0.98 last year. -Revenue: $2.197 Bln vs. $1.387 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: 4.80 To 5.00 Full year revenue guidance: $ 8.0 B To $ 8.2 B

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