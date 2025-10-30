Terex Corp. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates

(RTTNews) - Terex Corp. (TEX) reported a profit for third quarter that Decreased from last year but beat the Street estimates.

The company's bottom line totaled $65 million, or $0.98 per share. This compares with $88 million, or $1.31 per share, last year.

Excluding items, Terex Corp. reported adjusted earnings of $100 million or $1.50 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $1.21 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 14.0% to $1.38 billion from $1.21 billion last year.

Terex Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $65 Mln. vs. $88 Mln. last year. -EPS: $0.98 vs. $1.31 last year. -Revenue: $1.38 Bln vs. $1.21 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $5,300 - $5,500 Mln