Terex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Terex lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,00 USD gegenüber 0,980 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Terex 2,20 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 58,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at