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04.05.2026 06:31:29
Terex präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Terex hat sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,93 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 21,00 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Terex mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 41,09 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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