Terex Aktie
WKN: 884072 / ISIN: US8807791038
|
02.03.2026 17:52:41
Terex Stock Has Surged Nearly 70% This Past Year, so Why Did One Fund Exit a $27 Million Stake?
On February 17, 2026, Lodge Hill Capital disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission filing that it sold out its entire position in Terex (NYSE:TEX), liquidating 529,450 shares worth about $27.16 million.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Lodge Hill Capital fully exited its stake in Terex (NYSE:TEX) during the fourth quarter. The fund sold all 529,450 shares it previously held. The reported quarter-end value of the position declined by $27.16 million.Terex is a diversified industrial manufacturer with a global footprint, focusing on aerial work platforms and materials processing equipment. The company leverages a broad brand portfolio and a dual-segment structure to address the needs of construction, infrastructure, and industrial clients worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Terex Corp.
|
10.02.26
|Ausblick: Terex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Terex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Terex Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Terex Corp.
|58,52
|1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. Der Dow verbucht Verluste. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.