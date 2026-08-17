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17.08.2026 06:31:29
Terilogy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Terilogy hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,23 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Terilogy ein EPS von -2,620 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 2,33 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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