Terilogy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Terilogy hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Terilogy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 8,70 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Terilogy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,57 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at