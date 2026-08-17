Terminalcare Support Institute informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Terminalcare Support Institute hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 29,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,46 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,64 Prozent auf 1,48 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at