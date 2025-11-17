Terminalcare Support Institute präsentierte Quartalsergebnisse

Terminalcare Support Institute lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,60 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Terminalcare Support Institute ein EPS von 33,66 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at