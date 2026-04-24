Termo-Rex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Termo-Rex hat am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,01 PLN. Im Vorjahresquartal hatte Termo-Rex ebenfalls ein EPS von 0,010 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,1 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 29,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurden 0,020 PLN je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Termo-Rex 0,090 PLN je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Termo-Rex im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19,30 Millionen PLN im Vergleich zu 19,48 Millionen PLN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at