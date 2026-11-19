Termo-Rex präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 PLN vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Termo-Rex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 PLN in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 8,0 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,7 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at