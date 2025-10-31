Ternium stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ternium hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,43 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,92 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at