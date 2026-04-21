Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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21.04.2026 18:10:00

Ternus als Apple-CEO: Fokus auf Hardware und schnelle Entscheidungen

Mit dem Amtsantritt von John Ternus als Apple-CEO im September 2026 könnte sich der Führungsstil bei Apple wandeln. Er gilt als entscheidungsfreudiger als Cook.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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