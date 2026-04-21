Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
21.04.2026 18:10:00
Ternus als Apple-CEO: Fokus auf Hardware und schnelle Entscheidungen
Mit dem Amtsantritt von John Ternus als Apple-CEO im September 2026 könnte sich der Führungsstil bei Apple wandeln. Er gilt als entscheidungsfreudiger als Cook.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
22.04.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.04.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
22.04.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.04.26