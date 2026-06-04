Terra Balcanica Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Terra Balcanica Resources hat sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Terra Balcanica Resources vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at