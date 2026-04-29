Terra Clean Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Terra Clean Energy hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,040 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,300 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at