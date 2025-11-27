Terra Clean Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Terra Clean Energy hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at