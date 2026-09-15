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15.09.2026 06:31:28
Terra Drone: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Terra Drone veröffentlichte am 14.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Terra Drone vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 43,61 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -25,610 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 994,9 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,22 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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