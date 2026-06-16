Terra Drone präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Terra Drone hat am 15.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Terra Drone vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 25,65 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -16,000 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Terra Drone im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,01 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 948,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at