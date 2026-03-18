Terra Drone: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Terra Drone lud am 16.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -191,65 JPY. Ein Jahr zuvor waren -21,720 JPY je Aktie erzielt worden.

Terra Drone hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 242,440 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Terra Drone -56,730 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,44 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 4,78 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at