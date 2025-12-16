Terra Drone zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Terra Drone gab am 15.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,18 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Terra Drone ein EPS von 3,27 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent auf 1,23 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at