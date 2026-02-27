Terra firma dd vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Terra firma dd hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,85 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen EUR, gegenüber 0,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,24 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 26,23 EUR. Im Vorjahr hatte Terra firma dd 17,95 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Terra firma dd im vergangenen Geschäftsjahr 1,66 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Terra firma dd 1,19 Millionen EUR umsetzen können.

