Terra firma dd: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Terra firma dd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,12 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 108,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,9 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at