Terra Innovatum Global informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Terra Innovatum Global hat am 15.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 9,82 USD gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 9,74 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at