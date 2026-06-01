Terrace Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Terrace Energy präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 CAD. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at