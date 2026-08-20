TerraNet B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TerraNet B hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte TerraNet B ebenfalls 0,010 SEK je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at