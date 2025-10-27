TerraNet B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TerraNet B hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at