TerraNet B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TerraNet B ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TerraNet B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte TerraNet B ebenfalls 0,010 SEK je Aktie eingebüßt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at