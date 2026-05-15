Terranor Group (publ) Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Terranor Group (publ) Registered stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,35 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Terranor Group (publ) Registered -0,020 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 904,8 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 736,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at