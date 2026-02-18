18.02.2026 06:31:28

Terranor Group (publ) Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Terranor Group (publ) Registered gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,020 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,22 Milliarden SEK geschätzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,160 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3,88 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Terranor Group (publ) Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,60 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 3,15 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,60 SEK geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 3,38 Milliarden SEK gerechnet.

