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12.11.2026 06:31:28
Terranor Group (publ) Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Terranor Group (publ) Registered hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -0,570 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 930,7 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 17,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 794,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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