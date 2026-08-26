Terranor Group (publ) Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Terranor Group (publ) Registered ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Terranor Group (publ) Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,70 SEK. Im letzten Jahr hatte Terranor Group (publ) Registered einen Gewinn von -0,950 SEK je Aktie eingefahren.

Terranor Group (publ) Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 849,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at