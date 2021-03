TerraPay steigt in Bankkonto-Zahlungen in den USA und Kanada ein, um internationale Geldtransfers und grenzüberschreitende Überweisungen am selben Tag zu ermöglichen

- Die weltweite Präsenz von TerraPay erreicht mittlerweile 70 Länder.

- Das Unternehmen setzt sich für die Förderung einer inklusiven digitalen Mobilität für alle ein und baut einen glaubwürdigen digitalen Zahlungs-Highway auf, der keine Grenzen kennt.

DEN HAAG, Niederlande, 9. März 2021 /PRNewswire/ -- TerraPay, ein führendes globales Zahlungsinfrastrukturunternehmen, gab seine Expansion in den USA und Kanada in den Bereich der Bankkonto-Zahlungen bekannt, um digitale grenzüberschreitende Überweisungen und schnelle Geldtransfers an Absender (Partner und deren Kunden) aus wichtigen Korridoren rund um den Globus zu erleichtern. Das Ziel von TerraPay ist der Aufbau globaler digitaler Zahlungs-Highway, die Finanzinstitutionen wie Banken und mobile Geldbörsen auf der ganzen Welt miteinander verbinden und so die Inklusivität, Unabhängigkeit und Befähigung aller im globalen Ökosystem fördern.

Nutzer in diesen Ländern und Kontinenten, die derzeit einen traditionellen Zugang zu Banküberweisungen direkt in die USA und Kanada haben, werden nun in der Lage sein, Überweisungen effizienter und zu globalen Best-Practice-Konditionen direkt auf ihre Bankkonten durch TerraPays Partnernetzwerke zu senden und zu empfangen. Mit diesem Eintrag erreicht TerraPays globale Präsenz 70 Länder.

Die Märkte in den USA und Kanada haben ein großes Potenzial für den Zahlungsverkehr, einschließlich bedeutender Anforderungen für den Geschäfts-, Privat- und Bildungsbereich. Dies trägt dazu bei, dass die Märkte die Heimat von Millionen von Studenten und Arbeitsmigranten aus aller Welt sind, die für bessere Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten einwandern. Mit der Expansion von TerraPay in diese bargeldlosen Volkswirtschaften können Privatpersonen und Unternehmen auf der ganzen Welt, die eine kleine, mittelgroße oder große Zahlung in die USA oder Kanada tätigen müssen, dies über TerraPays gut etabliertes globales Partnernetzwerk von 4 Mrd.+ Banken und 500 Mio.+ Mobile Wallets tun. Die hochmoderne Interoperabilitäts-Engine von TerraPay wird es den Kunden der Partner ermöglichen, Zahlungen auf einer skalierbaren, sicheren, transparenten und effizienten Plattform zu senden und zu empfangen, und zwar mit einer garantierten Gutschriftanzeige am selben Tag. All dies zu einer nominalen Validierung.

„Wir sind stolz darauf, unsere Expansion in den USA und Kanada im Bereich Bankkonto-Zahlungen bekannt zu geben und damit unsere Reichweite auf 70 Länder weltweit zu erweitern. Durch die Erleichterung von internationalen Geldtransfers und grenzüberschreitenden Überweisungen am selben Tag werden wir den Kunden unserer Partner einen Vorteil bieten. Die USA und Kanada sind eine der größten bargeldlosen Volkswirtschaften weltweit, was uns die richtige Gelegenheit bietet, unsere Aktivitäten in Zukunft zu vergrößern. Wir freuen uns darauf, diese beiden neuen Ziele auf unserem globalen Zahlungs-Highway " ,sagte Ani Sane, Mitbegründer und Chief Business Officer, TerraPay.

Zum Vorstoß in die neuen Marktregionen sagte Philip Daniel, Regional Director, TerraPay, „Derzeit gibt es mehr als 5 Millionen Studenten, die außerhalb ihres Heimatlandes studieren und arbeiten. Die meisten dieser Studenten und anderen Migranten leben in Ländern wie den USA, Großbritannien, Australien, Deutschland, Kanada und anderen und tragen kumulativ 300 Milliarden Dollar zur Wirtschaft bei. Für Studenten sind diese Milliardenausgaben für Bewerbungsgebühren, Überweisungen von Studiengebühren, Ausgaben für Debitkarten außerhalb und auf dem Campus sowie für den Lebensunterhalt bestimmt. Daher lässt sich leicht feststellen, wie groß das Marktpotenzial für nahtlose grenzüberschreitende digitale Überweisungstransaktionen ist. Unsere Lösung ermöglicht P2P- und B2B-Überweisungen am selben Tag, im Vergleich zu den derzeitigen 2-3 Tagen Lieferzeit wie bei traditionellen Bankkanälen. Unsere Partner und Endverbraucher profitieren von höherer Kosteneffizienz und gesteigerten Umsätzen und gestalten so die Zukunft des effizienten digitalen Geldtransfers."

TerraPay hat sich als globaler Partner führender Banken, Geldtransferanbieter, Mobile-Wallet-Betreiber und Finanzinstitute etabliert, um digitale Transaktionen ohne Grenzen zu ermöglichen. Als B2B-Unternehmen arbeitet TerraPay mit anderen Unternehmen zusammen und hilft ihnen, seine agile, sichere und skalierbare Technologieplattform zu nutzen, um ihr Kundenangebot für Überweisungen, Zahlungen und grenzüberschreitende Ausgaben zu verbessern. TerraPay wird in über 45 Ländern auf der ganzen Welt reguliert.

Informationen zu TerraPay

TerraPay ist ein lizenzierter Anbieter von Infrastruktur und Lösungen für den digitalen Zahlungsverkehr und ebnet den globalen Zahlungs-Highway. Die robuste Grundlage und die innovative Plattformtechnologie des Unternehmens dienen als digitaler Interoperabilitätsmotor, der es Kunden und Unternehmen weltweit ermöglicht, Zahlungen auf einer sicheren, transparenten, effizienten und Echtzeitbasis zu senden und zu empfangen. Das agile Netzwerk unterstützt verschiedenste Zahlungsinstrumente und -arten und hält dabei die komplexen Vorschriften und Compliance-Standards in den unterschiedlichen Märkten ein.

Weitere Informationen finden Sie unter terrapay.com