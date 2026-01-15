TerraSky informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TerraSky hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 51,35 JPY, nach 15,25 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 7,00 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,17 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at