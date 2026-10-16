TerraSky veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TerraSky lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15,03 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,42 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at