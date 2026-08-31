Terratech Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Terratech Group präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -0,82 Millionen SGD – eine Minderung um 54,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von -0,53 Millionen SGD eingefahren.

Redaktion finanzen.at