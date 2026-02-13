TerraVest Industries präsentierte Quartalsergebnisse

TerraVest Industries hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 1,53 CAD. Im letzten Jahr hatte TerraVest Industries einen Gewinn von 1,47 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 408,4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 74,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at