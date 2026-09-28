Terreno Realty Aktie
WKN DE: A0YF59 / ISIN: US88146M1018
|
28.09.2026 22:19:57
Terreno Realty Corp Sells Fairfield Property For $8.8 Mln
(RTTNews) - Monday, Terreno Realty Corp. (TRNO), an industrial REIT company, sold its industrial property located in Fairfield, New Jersey, on September 25 for the price of approximately $8.8 million.
The property is a vacant 31,000-square-foot industrial distribution building on 2.2 acres.
Terreno Realty Corporation bought it on July 23, 2013, for $2.8 million and generated an unleveraged internal rate of return of 11.9%.
In the after hours on the Nasdaq, the shares were trading 0.05 percent down at $66.57, after closing Monday's trading 0.80 percent down.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Terreno Realty Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Terreno Realty Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Terreno Realty Corp
|58,50
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- ATX schließt über 7.000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.