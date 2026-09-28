Terreno Realty Corp Sells Fairfield Property For $8.8 Mln

(RTTNews) - Monday, Terreno Realty Corp. (TRNO), an industrial REIT company, sold its industrial property located in Fairfield, New Jersey, on September 25 for the price of approximately $8.8 million.

The property is a vacant 31,000-square-foot industrial distribution building on 2.2 acres.

Terreno Realty Corporation bought it on July 23, 2013, for $2.8 million and generated an unleveraged internal rate of return of 11.9%.

In the after hours on the Nasdaq, the shares were trading 0.05 percent down at $66.57, after closing Monday's trading 0.80 percent down.