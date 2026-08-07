Terreno Realty gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Terreno Realty präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Terreno Realty mit einem Umsatz von insgesamt 124,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at