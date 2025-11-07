Terreno Realty hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Terreno Realty gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Terreno Realty 0,370 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 116,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 99,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at