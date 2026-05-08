Terreno Realty öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Terreno Realty hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,470 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 124,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 110,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at