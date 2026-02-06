Terreno Realty präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Terreno Realty äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,56 Prozent auf 137,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Terreno Realty ein EPS von 1,92 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 382,62 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 476,38 Millionen USD ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 2,90 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 468,16 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at