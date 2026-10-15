Terreno Realty Aktie
WKN DE: A0YF59 / ISIN: US88146M1018
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15.10.2026 18:17:07
Terreno Realty Sells East Rutheford Property For $25 Mln
(RTTNews) - On Thursday, Terreno Realty Corporation (TRNO), an industrial real estate owner and operator, sold a property in East Rutherford, New Jersey, on October 14, 2026, for approximately $25 million.
The vacant property includes an 86,000-square-foot industrial distribution building on 4.3 acres. Terreno bought it for $9.3 million in 2015, generating an unleveraged investment return of 11.0% annually.
On the NYSE, the shares were trading 0.32 percent down at $64.60.
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