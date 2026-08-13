Terrestrial Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Terrestrial Energy lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Terrestrial Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at