Terrestrial Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Terrestrial Energy äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at