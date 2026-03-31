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31.03.2026 06:31:29
Terrestrial Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Terrestrial Energy hat am 30.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Terrestrial Energy ein Ergebnis je Aktie von 0,080 USD vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,390 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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