Unilever Aktie
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
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07.07.2026 16:14:25
Terry Smith accuses Unilever of misleading him over $66bn food deal
Veteran fund manager says management told him before the spin-off there would not be any more major asset salesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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