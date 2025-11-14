Terumo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Terumo hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,86 Milliarden USD – ein Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Terumo 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at