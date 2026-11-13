Terumo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Terumo lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 10,72 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 23,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 312,69 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 274,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at