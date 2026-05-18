Terumo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Terumo lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Terumo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,91 Milliarden USD im Vergleich zu 1,73 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 USD je Aktie generiert.

Terumo hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,51 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at