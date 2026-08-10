Terumo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Terumo hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 47,74 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 28,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 311,81 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 259,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at